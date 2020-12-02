Еврокомиссия планирует зимнее контрнаступление на коронавирус

Евросоюз готовится к рождеству и одновременно – к ещё одной волне коронавируса. В Брюсселе прогнозируют, что поездки, сбор семей за праздничным столом и открытие общественных мест усилят распространению инфекции. Еврокомиссар по здравоохранению призвала страны-члены сохранить строгие карантинные меры на весь зимний период и до появление доступной вакцины в нужном количестве:

"Если мы не будем осторожны, если мы не будем практиковать сдержанность и дисциплину, если мы расслабимся слишком быстро, то этот относительно более стабильный период не будет использован для подготовки, у нас будет больше случаев, больше смертей и больше локдаунов, - сказала Стелла Кириакидес. - Это было так ещё в июле, и это правда сейчас, но на этот раз у нас есть шанс сделать всё по-другому ».

Зимняя стратегия Комиссии по борьбе с Covid-19 включает такие меры, как соблюдение эффективного социального дистанцирования; общеевропейская система тестирования и отслеживания; общий подход ЕС к сертификации вакцинации.

Но вопросы здравоохранения не входят в компетенцию органов Евросоюза. Поэтому Еврокомиссия полагается на то, что национальные правительства одобрят её планы и будут их выполнять.

Однако в Евросоюзе оказалось трудно координировать действия стран в отношении пандемии. Так, Германия, Франция и Италия хотят, чтобы все горнолыжные курорты на континенте были закрыты. Но с этим не согласна Австрия, которая лишилась бы значительной части доходов, связанных с зимними отпусками. Депутат Европарламента от венгерских социалистов предлагает выплатить пострадавшим курортам компенсацию:

«Covid в эти месяцы повлиял на жизнь миллионов трудящихся, - сказал Иштван Уйхеи. – Главное – сохранить человеческие жизни. Пандемия не позволит горнолыжным курортам много заработать в этот зимний сезон, поэтому национальные правительства и ЕС должны открыть свои карманы, чтобы помочь пострадавшим. "

Не решены вопросы о вакцинах. Евросоюз объявил, что первые дозы будут доступны населению в начале января. Но Великобритания готова делать прививки уже на следующей неделе, сначала в больницах. Брюссель считает, что Лондон слишком поторопился с выдачей на это разрешения. Но в итоге настроения в двух столицах на праздники будут разными.