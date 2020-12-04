Ресторанная индустрия в Англии: рецепты выживания

44-летний Саймон Вуд, знаменитый ресторатор, мечтавший о профессии повара еще с возраста, когда был младшеклассником, столкнулся с тяжестью рестрикций COVID-19 лицом к лицу.

Работать всему общепиту в той части Англии, где он живет, разрешено лишь навынос.

Поэтому Саймону пришлось проявить чудеса организационной эквилибристики, чтобы не дать умереть двум своим ресторанам, один из которых находится в Манчестере, а второй - в соседнем с Манчестером Честере.

Слово самому Саймону Вуду: "Мы пытаемся проникнуть на корпоративный рынок - когда владелец компании хочет порадовать работников, угостив их блюдами высокой кухни. В нашем кулинарном репертуаре - обед или ужин, состоящие из закуски, горячего и десерта. Мы предлагаем самим клиентам встать к плите, пользуясь уже подготовленными ингредиентами. Мы при этом рады давать рекомендации по Zoom".

Саймон Вуд добавляет, что такого рода деятельность не приносит прибыли, она позволяет, по его собственным словам, "держать голову над водой" и сохранять прежних клиентов и клиенток, которые, как надеется сам шеф, вернутся в оба его заведения, как только это будет возможно.

В настоящий момент в той части Англии, где живет Саймон и еще 23 миллиона человек, действуют наиболее жесткие ограничения.

В начале недели в Палате общин во фракции правящей партии 50 из 364 депутатов проголосовали против продолжения локдауна.