Сокращение производства вакцины Pfizer "расстроило" азиатские фондовые биржи

Индексы азиатских фондовых бирж снизились после того, как компания Pfizer Inc. заявила, что сможет в этом году произвести только 50 миллионов доз вакцины вместо запланированных 100 миллионов. Как пояснили в компании, связано это с тем, что ранние партии сырья не соответствовали стандартам и новые материалы не были доставлены в срок.

"Прежде чем снова начнется рост, нужно будет переждать решающую схватку между среднесрочным оптимизмом и краткосрочным отчаянием, связанным с COVID-19", - полагает Стивен Иннес, эксперт трейдинговой компании Axi.

На биржевые показатели также повлияли сообщения из США: минобороны Соединенных Штатов внесло еще четыре китайские компании в санкционный список из-за подозрений в сотрудничестве с военным руководством КНР: China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

Сводный индекс на Шанхайской бирже потерял 0,4% до 3 430,03, а японский индекс Nikkei 225 - 0,3% до 26 727,17. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на 0,2% до 26 686,54.

В то же время индекс Kospi в Сеуле вырос на 1,4% до 2 734,37, а австралийский S&P-ASX 200 - на 0,4% до 6 644,00.

В число лидеров падения котировок входят акции интернет-компании Rakuten Inc. (-6,6%), M3 Inc. (-3,9%) и Mitsui Chemicals Inc. (-3,2%). Капитализация Sony сократилась на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,1%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 1,4%.