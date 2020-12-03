Просербские националисты вошли в новое правительство Черногории

Борьба с коррупцией и прогресс в переговорах о вступлении в ЕС - премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич представил в парламенте программу нового кабинета министров. В его правительстве "технократов" - эксперты и представители гражданского общества. Многие, включая самого Кривокапича, тесно связаны с Сербской православной церковью. Именно при ее поддержке оппозиционная коалиция одержала на сентябрьских парламентских выборах победу, которая привела к первой за 30 лет смене власти в стране.

"Коррупция широко распространена в различных сферах. Это главное препятствие для экономического развития и источник серьезного беспокойства для Европейского Союза. Для того, чтобы справиться с этой проблемой нужна сильная политическая воля. Уголовную ответственность за совершение коррупционных преступлений должны нести и высокопоставленные чиновники", - заявил премьер.

Одни аналитики приветствуют перспективу завершения практически непрерывного правления Мило Джукановича, другие высказывают озабоченность в связи с вхождением в состав нового кабинета националистических просербских сил. После недавнего дипломатического скандала между Подгорицей и Белградом Кривокапич пообещал, что его правительство будет работать над "оздоровлением отношений Черногории с Сербией".