Трир оплакивает жертв умышленного наезда автомобиля

Минута молчания у знаменитых ворот Порта-Нигра. В траурной церемонии в немецком Трире, где накануне в результате умышленного наезда автомобиля погибли люди, приняла участие глава правительства земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер.

После выступления католического священника к пришедшим обратился протестантский пастор: "Мы молимся за тех, кто погиб, кто был ранен и теперь борется за жизнь, кто получил травму. Мы молимся за их родных и друзей. А те, кто может, кто осмеливается, молится за того, кто, проехав по городу, своим жестоким поступком причинил бесконечные страдания стольким людям".

Полиция задержала 51-летнего жителя Трира. Его мотивы до сих пор неизвестны. Сообщается, что в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи не исключают, что у него может быть психические заболевание.

В результате нападения погибли 5 местных жителей, в том числе младенец. 14 ранены. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.