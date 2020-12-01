Алексею Навальному грозят новым уголовным делом

Алексей Навальный может стать фигурантом уголовного дела о призывах к экстремистской деятельности. Информагентства сообщают о соответствующей доследственной проверке со ссылкой на «информированный источник». Основанием для разбирательства стали слова политика в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы», сказанные ещё 27 апреля. Неназванный собеседник «Интерфакса» утверждает, что Навальный «высказал мнение о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом».

Интервью было посвящено государственной поддержке россиян. Навальный предлагал выдать жителям страны по 20 тысяч рублей из резервного фонда. Речь зашла и о том, что из-за публичных выступлений политика подобные инициативы могут быть отвергнуты правительством как заведомо оппозиционные. Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» заметил в этой связи, что власть, которая готова оставить голодными 60 млн человек только из-за Навального, должна быть немедленно свергнута, «вполне вероятно, даже насильственным образом».

Если будет возбуждено уголовное дело, по статье о призывах к экстремизму политику может грозить до пяти лет тюрьмы.

Алексей Навальный сейчас находится в Германии — он проходит курс реабилитации после отравления в России. По данным бундесвера, независимых лабораторий и Организации по запрещению химического оружия, политик пострадал от действия боевого вещества из группы «Новичков». Близкий по химическому составу яд был применён при отравлении в Солсбери.

Накальный полагает, что за новостями о доследственной проверке стоит Кремль и таким образом ему хотят помешать вернуться на родину. Политик заявил, что от своих слов не отказывается, и обратился к президенту Владимиру Путину:

«Мне плевать на ваши угрозы. Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами. Я от своих слов не отказываюсь, а экстремизм — это когда один человек сидит у власти 20 лет и подделывает выборы, чтобы удержаться, все его друзья, родственники, коллеги и сослуживцы почему-то превратились в миллиардеров, четверть населения страны живет за чертой бедности, здравоохранение превратилось в такие руины, что люди умирают в коридорах больниц».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подчеркнул в интервью «Интерфаксу», что не получал никаких претензий по поводу высказываний Навального, несмотря на повышенное внимание к его выступлениям со стороны правоохранительных органов. Венедиктов уверен, что ни о каком экстремизме речи в данном случае нет.

В Кремле сообщения о доследственной проверке в отношении Навального комментировать не стали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заметил лишь, что глава государства не учитывает предложения и мнения представителей оппозиции при принятии решений.