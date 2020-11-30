Карабахские армяне уезжают

Лачинский район в непризнанной Нагорно-Карабахской республике во вторник переходит под контроль Азербайджана в рамках трехстороннего соглашения о прекращения огня.

Проживающие здесь этнические армяне покидают свои дома. Люди направляются в армянский город Горис. Фермер Арташес Назарян говорит: "У меня в машине телята, а также одеяла и матрасы. По дороге мы будем спать. Сено и другие наши вещи мы оставили, но, может быть, все это привезет другая машина".

Через Лачинский район проходит одноименный горный коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Согласно договору эта дорога будет действовать и дальше. По ней в Горис ведет свой домашний скот Ася Петросян. "Мы жили в Кирсаване, но эта территория переходит туркам, мы покинули нашу деревню. Мы уводим животных в Горис. Вот такая у нас теперь жизнь". Говоря о турках, женщина имеет ввиду Азербайджан.

Некоторые местные жители на стали дожидаться последнего момента и уже уехали в Армению, чтобы найти там крышу над головой. Люди забирают с собой все, что могут, кто-то поджигает строения, чтобы они не достались новым властям.