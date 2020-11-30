Франция: сфера искусства и спорт ожидают открытия после локдауна

Алле-ап! Еще раз алле-ап!

Цирковые продолжают репетиции, в том числе и под куполом шапито, вне зависимости, дают ли они представления, или манеж остается под замком. Прихода зрителей осталось ждать пару недель.

Индустрия развлечений должна открыться во Франции - и с соблюдением мер предостожности - 15 декабря.

Власти сочли, что в период карантина и пандемии пища духовная, кино, театр и, к примеру, книготорговля, не относится к тому, что принято сичтать "первой необходимостью".

Акробатка Яна Клиш из цирка "Imagine" не согласна: "Нам всем нужно искусство, оно врачует сердца и души, оно дарит людям счатье. Это и есть "первая необходимость".

Цирковые не вешают голов и глядят вперед - и много репетируют.

По словам Анастасии Массо, со-директора цирка "Imagine", "основа нашего мастерства - это тренировки. И если скажут, что выходим на арену, нужно быть в отличной форме".

Директор цирка Давид Массо поддерживает своих артистов. Но чтобы выжить в этой ситуации, а это предполагает меры жесткой экономии, иначе говоря, он был вынужден сократить персонал: "Кто-то получил пособие по частичной безработице, кто-то получил иные формы финансовой поддержки, кроме того, государство предоставило нам возможность взять кредиты, предоставив за нас гарантию банкам".

Гийом Пети, журналист Euronews, передает из центра Лиона: "Торговля возобновилась, начали работать и парикмахерские. Но 200 тысяч французских рестораны и кафе останутся закрыты, как и фитнес-клубы. Де-факто они уже потеряли деньги примерно в объеме их годового оборота. И чем меньше ресторан, чем меньше зал для занятий спортом, тем меньше у них шансов выжить".

Тренер Стефан Витторелли держит свой небольшой фитнес-клуб. Он не только проводит тренировки, но и дает и уроки спортивных танцев. У него нет в настоящий момент источников доходов, поскольку клуб был закрыт в момент, когда обычно начинается приобретение абонементов.

Для тех, кто остался верен своим привычкам, Стефан проводит он-лайн тренировки. Помощь, которая предоставлена казной, его расходов не покрывает. Он не может позволить себе снимать жилье и живет в переоборудованной из подсобки комнатке: "Аренда - это 2 тысячи евро ежемесячно, мы работали в этом году примерно месяц. Ситуация очень сложная. Я предпринимал попытки договориться с арендодателем, но все мои обращения остались без ответа".

Еще в апреле - это первый локдаун - было сказано, что к концу года Франция может лишиться четверти заведений общепита. Сейчас говорят, что не менее пятой части фитнес-клубов могут навсегда повесить замок на дверь.