В отношении врача Марадоны выдвинули обвинения

Аргентинская прокуратура выдвинула в отношении личного врача бывшего игрока и тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны обвинения по делу о смерти экс-футболиста. Об этом сообщило новостное агентство Telam.

Как сообщает ТАСС, Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него было начато на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача.

Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке. В ходе оперативных действий была изъята история болезни Марадоны.

Легендарный аргентинский футболист умер 25 ноября на 61 году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.