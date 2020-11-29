Опасная авария на Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне

Французский автогонщик команды "Хаас" Ромен Грожан попал в аварию на Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне. После столкновения на первом круге с российским пилотом "Альфа Таури" Даниилом Квятом его болид влетел в стену, развалился на две части и загорелся. Грожан был извлечен из пламени через несколько секунд и доставлен в больницу. Его здоровью ничего не угрожает. По словам пилота, его спасла дуга безопасности, которая устанавливается в болидах с 2018 г.

А победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третье - его партнер по команде, тайско-британский гонщик Александр Албон. В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 332 очка и уже ставший досрочным чемпионом.