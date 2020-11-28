Помочь эфиопским беженцам в Судане

Агентство ООН по делам беженцев доставило 32 тонны экстренной гуманитарной помощи в Хартум. Она предназначена для эфиопов, которые тысячами стекаются в Судан из соседней страны, спасаясь от войны и насилия. Вторая партия должна быть доставлена из Дубая в понедельник.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл в Хартум для координации действий по оказанию помощи. На данный момент границу пересекли более 43 300 человек, половина из них - дети. По данным гуманитарных организаций, в ближайшие полгода их число может достичь 200 000.

Эфиопские власти заявляют, что прислушиваются к мнению мирового сообщества по поводу событий в районе Тыграй на севере страны, однако отвергают любые попытки вмешательства в свои внутренние дела и исключают возможность переговоров с действующими здесь повстанцами.

Военная операция в районе Тыграй на севере Эфиопии была начата правительственной армией 4 ноября. В Аддис Абебе говорят, что мятежники из фронта освобождения Тыграя напали на сохранявших верность федеральным войскам военных, убили их и захватили тяжёлое вооружение.

За две недели боёв армия восстановила контроль над большей частью региона. Сейчас эфиопские военные находятся на подступах к административнойм центру Мэкэле.