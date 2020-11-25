Жители Эфиопии бегут от войны

Десятки тысяч беженцев прибыли в Судан с начала в эфиопском штате Тыграй операции правительственных сил против мятежников. Армия Эфиопии находятся вблизи Мэкэле —административного центра штата — и завершает окружение города.

Рассказывают беженцы:

"Мы жили в безопасности, развивались, все друг другу помогали, все работали, учились, помогали родственникам. Мы никогда не думали, что станем беженцами", — говорит Филимон.

"Мы испытываем жажду, нам не хватает еды, престарелые среди нас просто падают по дороге от усталости, моя мама заболела в пути, у нее диабет и пониженное давление, мы шли пешком и она упала", — плачет Тира Ахмед.

В ООН говорят, что около 200 гуманитарных работников "застряли" в Мэкэле, который находится под контролем мятежников. Между тем в Судане нужно оказывать содействие беженцам.

"Самая главная задача — переселение людей. Более 15 часов требуется, чтобы добраться от этого центра по приему беженцев до лагеря "Ум Ракуба" в суданском тате Гедареф. У нас очень много работы", — объясняет координатор миссии УВКБ ООН Мамун Абуаркуб.

В Мэкэле и близлежащих районах находятся от 300 до 500 тысяч человек. В ООН опасаются, что конфликт между центральными властями и сепаратистами приведет к массовым жертвам. Правительство предъявило мятежникам ультиматум, срок которого истекает в ближайшее время.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые накануне напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Против руководства НФОТ выдвинуты обвинения в государственной измене.

Жертвами обострения конфликта стали уже около 600 мирных жителей. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией в эфиопском штате Тыграй и призвал федеральные власти защитить гражданское население.