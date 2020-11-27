Навальный призывает ЕС бить санкциями по олигархам

Алексей Навальный призвал Евросоюз ввести санкции против крупных российских предпринимателей, которых он называет «олигархами». Об этом он говорил на сессии комитета Европарламента по международным делам. По словам политика, персональные меры более эффективны: запрет на въезд в ЕС, заморозка активов и ограничение деловых связей могут обернуться для бизнесменов серьёзными финансовыми потерями. Навальный привёл в пример Алишера Усманов, Романа Абрамовича, Аркадия и Бориса Ротенбергов. Он уверен, что пока миллиардеры могут хвастаться яхтами в Европе, в Москве любые санкции ЕС будут вызывать смех:

«Нет смысла налагать санкции на полковников и генералов, на тех, кто очевидно мало путешествует, у кого мало недвижимости и активов в Европе. Главный вопрос, который мы должны задать себе: почему эти люди отравляют, убивают и фальсифицируют выборы? Ответ очень прост: из-за денег. Евросоюзу надо бить по деньгам. Российские олигархи, не только старые, но и новые, например, из окружения господина Путина, — именно против них должны быть направлены санкции».

По словам Навального, санкционную политику Евросоюза против крупных российских предпринимателей поддержало бы подавляющее большинство россиян. Эти меры, как объясняет политик, в реальности помогли бы гражданам России.

В целом российское руководство Навальный вновь охарактеризовал как «группу преступников, временно захвативших власть». Он призвал Евросоюз не признавать результаты предстоящих выборов в Госдуму, если к участию в них не допустят всех желающих.

Алексей Навальный находится в Германии, куда его вывезли из России в состоянии комы. Политик был отравлен во время поездки по Сибири, Бундесвер, независимые европейские лаборатории и Организация по запрещению химического оружия установили, что он пострадал от воздействия боевого отравляющего вещества из семейства «новичок». Выводы о незаконном применении химического оружия легли в основу новых санкций Евросоюза против России.

Кремль отвергает обвинения в причастности к отравлению Навального и требует от западных партнёров предоставить информацию, необходимую для расследования произошедшего с политиком. ФСБ, в свою очередь, не нашла оснований для возбуждения уголовного дела по статье об обороте запрещённых химических веществ по заявлению «Фонда борьбы с коррупцией». Об отсутствии оснований для полноценного расследования заявляли и в Генпрокуратуре. Параллельно проводилась доследственная проверка в МВД, которая также не принесла результатов.