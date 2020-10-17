Санкции за Навального: политические игры или забота о безопасности? | #Куб

Европейский союз и Великобритания ввели санкции против российских чиновников, которые, как полагают в Брюсселе, причастны к отравлению Алексея Навального боевым химическим веществом. Чего добивается Европа и насколько эффективны такие формы давления на Москву? Обо всем этом — в «Кубе».

Решение поставить отношения между ЕС и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В Кремле с сожалением восприняли новые европейские санкции, расценив это как сознательный недружественный шаг. В чёрные списки попали, в частности, замглавы администрации президента Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников. Санкции коснулись также Института органической химии и технологии, с которым связывают разработку боевого отравляющего вещества «Новичок».

Этот список выглядит так, будто его диктовал сам Алексей Навальный, — считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Цитата: «Кто не нравится, того и запишем». Он назвал санкции «откровенным политическим хамством».

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий обвиняет Запад в доведении ситуации до абсурда. «Здравый смысл и конструктив, к сожалению, стали жертвами политизированного подхода и антироссийской истерии», — заявил он.

Выпад против Кремля

Политолог Александр Баунов видит в этом важный сигнал со стороны ЕС. По его мнению, «руководители Евросоюза дают понять, что отказываются проводить различие между номенклатурными либералами (вроде Кириенко) и агрессивно настроенными силовиками внутри российской верхушки, если на выходе все равно получается агрессивная силовая акция.»

В прессе принятые ЕС и Великобританией меры часто называют «антироссийскими санкциями», — с такой формулировкой категорически не согласны критики Путина. Они обвиняют структуры, чьи представители попали в чёрные списки, в коррупции, репрессиях и последовательном уничтожении российской политики. В конце концов, санкции направлены не против России и её жителей в целом, а против конкретных людей, — объясняют они.

Как же бесят в новостях фразы типа "ЕС ввел новые антироссийские санкции". Когда РИА Новости так пишут - это понятно.... Publiée par Roman Popkov sur Jeudi 15 octobre 2020

Сторонники Владимира Путина отреагировали на публикацию чёрных списков насмешками. Они полагают, что руководство ЕС показало полное непонимание российских политических реалий, а может быть даже включило в санкционный пакет первые имена, которые пришли на ум.

Телеведущий Владимир Познер уверен, что произошедшее с Алексеем Навальным было лишь поводом для усиления давления на Москву. «Любая ситуация, позволяющая применить новые санкции, тут же используется», — объяснил он свою позицию в интервью НСН. По мнению Познера, таким образом страны запада пытаются «добиться подчинения России американским порядкам».

Кому нужны санкции?

Чего добиваются европейские страны, вводя новые санкции? В резолюции ЕС подчеркивается, что это ответ на применение запрещённого химического оружия. Большинство участников наших онлайн-опросов в первые часы голосования усмотрели в этом политические игры, а не заботу о безопасности.

А что думаете вы? Голосуйте и объясняйте свою позицию на страницах Euronews в социальных сетях, на нашем сайте и следите за «Кубом»...