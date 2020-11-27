Иран подозревает Израиль в убийстве "иранского Роберта Оппенгеймера"

Иран в пятницу предположил, что Израиль мог быть причастен к убийству иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. "Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Эта трусость при серьезных указаниях на роль Израиля демонстрирует отчаянную воинственность преступников", - написал в твиттере министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, призвав международное сообщество осудить этот "акт терроризма".

Ранее Минобороны Ирана заявило, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Высокопоставленный иранский ученый, работающий в ядерной отрасли, был убит недалеко от Тегерана в пятницу. В это время он находился в своем автомобиле. В заявлении Минобороны говорится, что во время нападения он был "тяжело ранен", и бригаде медиков не удалось его спасти.

По открытым данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.

Фахризаде, которого называли "иранским Робертом Оппенгеймером", был признан выдающимся физиком-ядерщиком даже на Западе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал его отцом иранской программы по созданию ядерного оружия.

Ранее в Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями. Убийство произошло менее чем за два месяца до начала президентства в США Джо Байдена.

Байден не раз сообщал о намерении изменить свою позицию в отношении Ирана. В 2015 году действующий американский лидер Дональд Трамп вышел из шестистороннего соглашения по иранской ядерной программе. Впоследствие Соединенные Штаты восстановили, а затем и ужесточили санкции против Ирана.

По мнению США и некоторых других стран, ядерные исследования Ирана носят военный характер. В Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа направлена исключительно на мирные цели.