Доноры пообещали Афганистану помощь и поддержали мирный процесс

Страны-доноры выделят на развитие Афганистана 12 млрд долларов в течение ближайших четырех лет. Эта на три миллиарда меньше суммы, обещанной Кабулу в ходе предыдущей Женевской международной конференции в 2016 году. В обмен от страны по-прежнему требуют новых успехов в области демократии и прав человека, в частности, улучшения положения в обществе женщин.

На фоне переговоров в Дохе доноры также выступили с поддержкой мирного процесса

"Я рад, что впервые международное сообщество объединилось для призыва к немедленному, необратимому и всеобъемлющему прекращения огня. Именного этого, а также соблюдения норм международного и гуманитарного права желают и заслуживают жители Афганистана", - заявил министр внешней торговли и международного развития Финляндии Вилле Скиннари.

В первую очередь, маленькие, отмечают правозащитники. Только за последний год 1900 несовершеннолетних погибли или получили увечья из-за продолжающегося в стране насилия.

Несмотря на международную финансовую помощь около 70% населения живет за чертой бедности. В США заявляют, что за последние годы потеряли свыше 19 млрд долларов, направленных на восстановление Афганистана, из-за мошенничества, растрат и злоупотреблений.