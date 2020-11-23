Показатель избыточной смертности в несколько раз превысил статистику смертности от коронавируса. Данные подсчитало издание "Медиазона" на основе информации, опубликованной Росстатом и ЗАГСами за семь месяцев пандемии и за пять предыдущих лет.

С апреля по октябрь 2020 года в России умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период за последние пять лет, следует из данных Росстата.

По официальной статистике Роспотребнадзора, за апрель-сентябрь в стране от COVID-19 умерло в пять раз меньше — 20 698 человек. Росстат, который иначе подсчитывает число жертв коронавируса, дает другую цифру — 55,6 тысяч человек.

Демограф Алексей Ракша объясняет, что некоторые избыточные смерти могут быть следствием перегруженности системы здравоохранения. Из-за этого врачи не успевают помочь, к примеру, людям с инфарктом, откладываются плановые операции.

Кроме того, разные регионы по-разному фиксируют причину смерти. Например, в Тыве, Коми, Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Магаданской областях почти всю избыточную смертность связывают с коронавирусом. В Чечне, Татарстане, Башкортостане, Липецкой и Ленинградской областях, напротив, избыточная смертность официально не объясняется никак. По мнению Ракши, в Татарстане, Чечне и Башкортостане речь может идти о манипуляциях со статистикой.