Выборы в США: иск отклонен! Новый иск!

Избирательный штаб Дональда Трампа поздним вечером в воскресенье подал апелляцию на решение окружного суда Пенсильвании. Юстиция отклонила предыдущий иск республиканцев, в котором те ходатайствовали о признании недействительными части бюллетеней.

ТАСС добавляет, что цель адвокатов действующего президента - добиться отсрочки утверждения властями Пенсильвании результатов голосования на выборах в США, состоявшихся три недели назад.

Речь идет, как подчеркивается, о почти 7 миллионах бюллетеней, которые пришли по почте 3-го ноября.

Юристы Трампа утверждают, что при приеме и подсчете этих документов были допущены нарушения.

Пока итоги голосования в этом штате не подведены, по данным СМИ, Трампа от Байдена отделяет чуть больше одного процента.

Пенсильвания, поскольку выборы в США проводятся в два этапа - это 20 выборщиков, которые входит в коллегию.

Байден, как считается, уже заручилсся поддержкой более 270 таких выборщиков. Но официальные итоги в США пока не объявлены, и Трамп не признал своего поражения.