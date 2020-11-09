Выборы в США: между празднованием и протестами

Cторонники Джо Байдена праздновали в течение субботы и воскресенья.

Они нашли слова поддержки для политика, чьи идеи им близки, и слова осуждения для того, кто в их среде не пользовался успехом:

- Мы рады, мы счастливы, что Трамп уходит. Да, Трамп - расист, и как чернокожие женщины, мы пришли и поддержали Байдена, и большинство американцев проголосовали за то, чтобы Трамп убрался бы из Белого дома.

- Я очень рада за Байдена, и я ненавижу Трампа. Я пришла праздновать, сегодня - один из самых счастливых для меня дней.

За Трампа проголосовали на четыре миллиона избирателей меньше, но 70 миллионов человек выразили ему доверие, как президенту. Многие из тех, кто его поддержал, отказываются признавать результаты выборов.

Вот что говорят избиратели Трампа:

- Если вы внимательно присмотритесь к тому, что происходит, вы увидите, что это пресса провозгласила Байдена победителем. Но есть доказательства, что эта пресса выступала в роли манипулятора и пропагандиста на протяжении всей избирательной кампании и самих выборов.

- Мы будет говорить о случившемся громко, мы требуем прозрачности. Мы хотим получить ответы на наши вопросы. Результаты выборов были объявлены слишком рано, подсчет голосов все еще продолжается.

Команда юристов 45-го президента США подготовила иски, которые в понедельник подаст в судебные инстанции.

Из Вашингтона передает журналист Euronews Джек Пэррок: "Ситуация, когда один из участников избирательной гонки отказывается признать поражение, не имеет прецедентов в американской истории. Вопрос, как отреагирует страна на отказ Трампа передать власть Байдену, остается без ответа".