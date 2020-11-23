Роботы против рака и не только

На берегу Черного моря Варна, третий по величине город Болгарии, выходит в лидеры европейского проекта в области персонализированной медицины. Инициатива ЕС предполагает переоснащение и обучение хирургов работе с трёхмерными технологиями, телемедицине и малоинвазивному вмешательству с поддержкой медицинских роботов.

На Черноморском побережье Варна и ее университетская клиника Санта- Марина стали центром Европейского проекта в сфере персонализированной медицины. Больница на 1300 мест в течение 5 лет модернизирует свою инфраструктуру, чтобы стать центром компетенций и высокотехнологичных исследований. Преобразования идут полным ходом: с декабря 2019 года в арсенале хирургов — роботы-помощники. Они позволяют оперировать без прямого контакта врача с пациентом.

Координатор проекта профессор Никола Колев рассказывает: "Операция с поддержкой роботов отличается от традиционной или лапараскопической хирургии. У меня возникает чувство, что я буквально погружаюсь в организм больного, что я внутри".

Общий бюджет проекта превышает 12 миллионов евро, 85% профинансированы по линии Европейской политики сплочения, остальное — средства болгарских фондов.

Проект расширяет возможности медиков, как следствие, в выигрыше пациенты. Роботизированная поддержка особенно востребована в абдоминальной хирургии и урологии.

Атанас Демиров перенес успешную операцию на брюшной полости в июне. Его оперировали при поддержке роботов. Мужчина вспоминает, как был удивлен: "Профессор Колев объяснил мне, что это новое оборудование, сказал "Ничего страшного, бояться не надо, все будет хорошо!" И я дал согласие на операцию. В результате я очень доволен вмешательством робота".

Помимо привлечения роботов в операционные проект предполагает внедрение телемедицины и 3D-технологй, повышение квалификации медперсонала. Хирургов в Варне будут обучать манипуляциям с роботами еще 5 лет.

"У нас уже была возможность пройти обучение в ведущих центрах Европы — в Страсбурге, например, или в Германии, в берлинской клинике "Шарите", - рассказывает хирург Борис Адонов. - Мы смогли провести там множество абдоминальных операций".

Университетская клиника Варны и создаваемый на ее базе высокотехнологичный медицинский центр обещают стать эталоном медицины завтрашнего дня в Болгарии.