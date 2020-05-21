Санитарный кризис привел в офисы роботов

Как бизнес борется с экономическим спадом через освоение электронной коммерции? Означает ли социальное дистанцирование конец индустрии живых развлечений? Верно ли говорить, что коронавирус ускорил наступление эры умных машин?

Бизнес без контактов

Коронавирус смешал карты международному бизнесу, однако перспективы не столь безнадежны, так как все больше компаний видят новые перспективы в оналйне.

Халид Элигибали из ближневосточного отделения группы Mastercard рассказал нам о тенденциях в бизнесе и поведении потребителей с начала пандемии: "На мой взгляд, неверно утверждать, что вся экономика оказалась из за пандемии под ударом. Есть сегменты, целые отрасли, где рост идет в геометрической прогрессии.

Приведу забавный пример: лично я до кризиса был подписан лишь на один стриминговый сервис, сегодня у меня их пять. Уверен, что многие потребители точно так же изменили свое поведение и привычки. Так что некоторые отрасли в явном выигрыше. Разумеется, есть и пострадавшие - это туристический сектор, путешествия, ресторанно-гостиничное обслуживание. Им приходится менять свои бизнес-модели. Нет лучшего стимула, чем стимул выжить. Сегодня некоторые привычные каналы доходов, связанные. например, с физическим посещением клиентами торговых центров, просто просто перестали существовать.

Что касается нашего сектора, безналичных платежей, то опросы показывают: абсолютное большинство клиентов не хотят пользоваться наличными их соображений гигиены. 80% респондентов заявили, что не вернутся к банкнотам и монетам и в будущем. Мы переживаем эпоху слома привычек, бесповоротной смены вектора. Это приведет к развитию новых отраслей и сегментов рынка".

Больницы вместо фестивалей

Индустрия развлечений в привычном для нас виде несовместима с новыми требованиями социального дистанцирования. Значит ли это конец эпохи забитых до отказа театров и аншлагов на музыкальных фестивалях? Мы поговорим об этом с главой компании Production Ressource Group, поставщиком технологий для event-отрасли - от "живых" шоу на Бродвее до Олимпийских церемоний. Как пандемия повлияла на бизнес в этом секторе?

Джер Харрис, председатель Production Ressource Group: "Для нас, нашей компании, мир остановился. Обычно, как вы знаете, мы генерируем до 20 миллионов долларов дохода в неделю. И вдруг - бац, полная остановка. Мы вынуждены были уволить наших сотрудников по всему миру. В ресторанном секторе соблюдение социальной дистанции как-то возможно, а вот организовать шоу на Бродвее, к примеру, с новыми правилами не получится. Это экономически невыгодно, даже если мы сможем рассадить зрителей в шахматном порядке.

Думаю, случившееся изменит нас всех, приведет к грандиозному преобразованию в бизнесе. Мы сегодня присматриваемся к стриминговому сервису. С нашими технологиями многое можно придумать. Думаю, многие поймут сегодня, что какие-то вещи следует упрощать".

Компания предложила свои услуги в организации временных санитарных пунктов в Берлине и Нью-Йорке -такой опыт наработан за время организации массовых мероприятий, где важно предусмотреть все.

Джер Харрис, председатель Production Ressource group: "Особенность индустрии развлечений - в узких временных рамках наших проектов. Все происходит быстро. Например, в Дубае в марте запланированы два концерта, мы летим, организуем все на месте, развертываем инфраструктуру, а через два дня демонтируем ее и спешим уже к примеру, в Абу-Даби. Наш бизнес - это быстрое развертывание и способность к импровизации. Мы воспользовались этим опытом для организации полевого госпиталя в Берлине; наладили его, обустроили... медикам осталось только прийти и начать работу. У нас есть опыт организации санитарных пунктов, правда, в ином масштабе: на концертах U2 или Coldplay они тоже нужны. Но у нас была уверенность,что мы справимся и с новой задачей".

Эпоха роботов

Автоматизации производства и обслуживания стала для многих компаний спасательным кругом в период, когда дистанция между людьми растет из-за новых санитарных требований.

Чем меньше людей, тем лучше роботам. Машины быстро становятся незаменимыми помощниками в уборке помещений, сортировке товаров, транспортировке - для компаний и клиентов разного профиля. В США владельцы розничной торговли поручают роботам доставку заказов на дом.

"Сегодня мы отправили на задание пять роботов, всего их у нас десяток. Все зависит от их технических параметров, мы перепрограммируем ряд машин на более удаленные дистанции. Мы взялись за роботов 1 апреля, когда закрыли для клиентов наш магазин. Нам потребовались хорошие две недели, чтобы взять себя в руки и наладить новую систему обработки заказов и доставки", - рассказывает Трейси Сэннард, совладелица торговой площадки Broad Branch Market.

Роботы, помогающие на складах, убирающие помещения и доставляющие заказы, могут помочь в сдерживании вируса, говорят специалисты.

Брэд Боголеа из группы Simbe Ronotics показывает и рассказывает: "ВотTally - полностью автономный мобильный робот, он был спроектирован для помощи в инвентаризации складов розничных магазинов. Его задача - проверять, что товар в наличии, на своем месте и с правильно указанной ценой. На фоне пандемии мы еще раз убедились, как в этом секторе важна работа с данными и как важна помощь автоматов. Думаю, это приведет к большему внедрению робототехники".

При этом даже самые умные роботы не заменят профессионала. "Мы и не пытаемся найти замену человеку, - утверждает Фил Дафи из группу Brain Corp. - Компании, которые именно в этом видят смысл автоматизации, часто терпят неудачу. Люди в отличие от роботов - многозадачны и гибки. Мы предлагаем им современный способ повысить производительность, выйти на новый уровень, сосредоточиться на задачах, которые роботы выполняют не очень хорошо".

Ускоренное внедрение роботов в разные сферы жизни и производства носит глобальный характер и идет семимильными шагами. В России на рабочих местах и ​​на автобусных остановках установлены смарт-турникеты для контроля температуры. А в Китае порт в почти полтора миллиона квадратных метров благодаря технологиям 5 G гарантирует автоматическую отгрузку и сортировку товара. Пандемия бросила нам беспрецедентный вызов; человечество, похоже, готово на него достойно ответить.