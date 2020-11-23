Концентрация CO2 в атмосфере Земли вновь достигла рекордных значений

Замедление промышленного производства в связи с коронавирусной пандемией не привело к заметному сокращению объёмов углекислого газа в атмосфере. Об этом свидетельствуют данные ежегодного Бюллетеня Всемирной метеорологической организации ООН. Агентство отмечает, что концентрация CO2 продолжала расти в 2020 г. и превышает 410 ppm.

«Сокращение выборов в связи с карантином представляет лишь небольшую точку на кривой долгосрочного развития», — заявил генсек ВМО Петтери Таалас. В Бюллетене сказано, что во время наиболее значительной приостановки экономической деятельности регистрируемые объёмы выбросов углекислого газа в атмосферу сократились на 17%. В организации ожидают, что общий объём загрязнения воздуха в этом году снизится на 4-7,5%, а это пока не может привести к уменьшению концентрации CO2.