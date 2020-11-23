Вакцина AstraZeneca/Oxford против COVID-19 эффективна на 70%

Эффективность вакцины против COVID-19, которую разрабатывают в партнёрстве AstraZeneca и Оксфордский университет, подтверждена на уровне 70%. Как сказано в пресс-релизе, таковы предварительные результаты испытания препарата на 20 тыс. добровольцев. Выяснилось, что при разовом введении большой дозы вакцины эффективность составляет 62%, при двукратной вакцинации этот показатель может увеличиться до 90%.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал это «фантастическими результатами», отметив, что проверки безопасности вакцины будут ещё продолжаться.

Ранее московский Институт им. Гамалеи заявил, что эффективность первой российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» составляет 92%. У разработки компаний Pfizer и BioNTech этот показатель установлен на уровне 95%, у Moderna — 94%.