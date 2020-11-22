На похороны исламиста в пакистанском Лахоре собрались десятки тысяч человек

Десятки тысяч человек человек собрались в пакистанском Лахоре на похороны Хадима Хусейна Ризви - лидера радикального религиозного движения "Техрик-и-Лаббайк Пакистан". Причины его смерти официально не объявлены. Сообщается, что 54-летний мужчина скончался в больнице. У пациента наблюдалась высокая температура и затрудненное дыхание.

Ризви в значительной степени был инициатором антифранцузских протестов, которые прокатились по стране, после переиздания карикатур с изображением пророка Мухаммеда французским сатирическим еженедельником Charlie Hebdo. Всего несколько дней назад Ризви принимал участие в манифестациях в Исламабаде и призывал выслать из Пакистана французского посла.

В начале прошлой недели стало известно, что лидеры "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" объявили об окончании антифранцузских акций. Решение последовало после переговоров с правительством. Власти, как отметили местные СМИ, согласились с основными требованиями исламистов - одобрить бойкот произведенные во Франции товаров и освободить задержанных участников протестов.