Covid-19: планы вакцинации в Европе

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech ("Бионтек") и ее американский партнер Pfizer ("Пфайзер") направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса. Производители заявляют, что новый препарат предлагает 95%-ю защиту от COVID-19. По данным американских СМИ, рассмотрение заявки займет три недели. Заседание коллегии независимых экспертов намечено на 10 декабря. Компании начали процедуру подачи заявок в регулирующие органы по всему миру, в том числе в ЕС и Великобритании.

Между тем власти Испании объявили, что страна станет первой в ЕС вместе с Германией, где будет задействован всеобъемлющий план вакцинации. Председатель правительства королевства Педро Санчес отметил: "С сентября мы работаем над планом вакцинации и представим его во вторник по итогам заседания совета министров. Мы хорошо подготовились и рассчитываем, что в первой половине будущего года удастся сделать прививки от нового коронавируса значительной части населения Испании".

На этом фоне правительство автономного сообщества Мадрид решило с 4 декабря на 10 дней ограничить въезд и выезд из региона во время продолжительных выходных, приуроченных к праздникам. А в Каталонии с 23 ноября с определенными ограничениями возобновляется работа баров и ресторанов,

В Италии массовая вакцинация в больницах и домах престарелых начнется в январе. власти страны планируют к середине сентября будущего года провести иммунизацию значительной части населения.

Во Франции правительство выделило на план вакцинации 1,5 млрд евро. При этом по данным последних соцопросов, около половины жители страны скептически относятся к иммунизации.

По данным масштабного исследования, проведенного Оксфордским университетом, иммунитет против повторного заболевания сохранится как минимум на полгода.