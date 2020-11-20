Все о моей матери: Букеровскую премию получил роман о сыновней любви

Автобиографическая история сыновней любви к матери, изложенная в романе "Shuggie Bain", получила престижную Букеровскую премию. На написание романа у Дугласа Стюарта ушло 10 лет, автор рассказал об отношениях с мамой, которая страдал от алкоголизма.

Сын - в данном случае сам Дуглас Стюарт - был ее единственной поддержкой.

Вот что он сказал: "Я потрясен, я ничего подобного не ожидал, и прежде всего, конечно, спасибо моей маме. Моя мама - на каждой странице мною написанного, и если бы не она, меня не было здесь в принципе, и я бы не стал писателем".

Решение жюри было единогласным, обсуждение длилось менее часа.

Эмили Уилсон, член жюри Букеровской премии, о причинах такого единодушия: "На нас произвело впечатление достоинство, с которой автор рассказывает о персонажах и об их отношениях. Сострадание и юмор, изложенные с удивительной честностью и чистотой, вызвали всеобщее восхищение. Это роман о людях и о том, как они оберегают вечные ценности".

Сам автор заметил, что написание романа помогло ему осмыслить груз потерь и разочарований, который он носил в себе на протяжении десятилетий, понять многое про себя и про свою жизнь, а также посмотреть новым взглядом на случившееся в его семье. А денежная часть приза, заключил Стюарт, позволит заниматься писательской работой и дальше, не думая о хлебе насущном.