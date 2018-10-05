Нобелевскую премию Мира в этом году разделят два человека: конголезский врач Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. В Нобелевском комитете заявили, что их объединяет борьба против сексуального насилия как инструмента войны:
Премия Мира за борьбу против насилия
Премия Мира за борьбу против насилия
«Оба лауреата внесли важнейший вклад в привлечение внимания к этим военным преступлениям и в борьбу с ними. Денис Муквеге посвятил жизнь защите своих пациенток. Надя Мурад — свидетельница, открыто говорящая о насилии, совершённом и против неё, и против других».
И Муквеге, и Мурад — обладатели европейской Премии Сахарова.
Денис Муквеге — гинеколог из Демократической республики Конго. Его пациентки — жертвы сексуального насилия, в том числе массового. Среди его задач — психологическая реабилитация пострадавших.
Надя Мурад — езидка из Ирака, пережившая многомесячное сексуальное рабство у боевиков группировки «Исламское государство». Сейчас она содействует вызволению других пенниц и пленников исламистов и выступает в защиту прав своей общины.