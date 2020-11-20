Армия Азербайджана заняла Агдамский район Нагорного Карабаха, который с этого дня перешёл под контроль Баку. Таким образом осуществляется разведение сторон в рамках соглашения, подписанного армянским премьером Николом Пашиняном и президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. В день передачи Агдама в городской мечети впервые за четверть столетия прозвучал азан — публичный призыв к молитве.

До конца года под контроль Баку должны быть переданы три района Нагорного Карабаха, — это в добавление к территориям, которые к моменту прекращения боевых действий заняли азербайджанские военные. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это «большой трагедией» и объяснил, что был вынужден пойти на уступки, чтобы избежать худшего развития событий, которое обернулось бы ещё большими потерями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о победе.

В соответствии с соглашением о прекращении войны за разведением сторон и безопасностью гражданского населения следят российские миротворцы. В штабе контингента сообщили, что переход Агдамского района под контроль Баку прошёл в штатном режиме.