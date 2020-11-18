Россия: новые вакцины на подходе

В России началась решающая фаза испытаний второй вакцины против COVID-19 — разработки новосибирского центра «Вектор». Об этом в ходе совещания с президентом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее было объявлено об успешных испытаниях первой российской вакцины против COVID-19 «Спутник» — до конца года в гражданский оборот планируют выпустить миллионы доз этого препарата.

Президент Владимир Путин на саммите стран БРИКС призвал партнёров участвовать в производстве и распространении российских вакцин.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться уже в конце года. В лету планируют завершить пострегистрационные испытания разработки новосибирского центра «Вектор», а в скором времени, по словам главы государства, Роспотребнадзор может зарегистрировать третий препарат от Подмосковного центра им. Чумакова.