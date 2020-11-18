Венгерскому вето и коронавирусу будет посвящён видеосаммит ЕС

В четверг состоится видеосаммит ЕС. Главной темой стало намерение Венгрии и Польши заблокировать бюджет ЕС и фонд восстановления после пандемии. Эти страны не хотят, чтобы условием для их финансирование было соблюдение ими верховенства права.

В четверг состоится встреча глав государств и правительств Евросоюза. Ранее предполагалась посвятить её совместной борьбе с коронавирусом. Но главной темой стало намерение Венгрии и Польши заблокировать бюджет ЕС и фонд восстановления после пандемии. Эти страны не хотят, чтобы условием для их финансирование было соблюдение ими верховенства права.

Корреспонденту Euronews Даррену Маккафри изложил свой взгляд на ситуацию Манфред Вебер. Это лидер крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии.

Вебер: Мы стоим перед большим кризисом в Европейском союзе. Нужно решить вопрос: как нам преодолеть вето Венгрии как страны и Польши как страны, а также, возможно, других стран? Я голосовал за применение к Венгрии статьи 7-ой союзного Договора, чтобы начать против Венгрии дисциплинарную процедуру. Я отдают себе отчёт в том, что мы сталкиваемся со множеством проблем. Нет сомнений, что на карту поставлены фундаментальные принципы. Но опять же, вопрос в том, как нам это преодолеть, особенно вето? Я твёрдо стою на том, соглашения с Евросоветом о бюджете и восстановительном фонде не будет без механизма обязательного соблюдения верховенства права. Это красная черта для Европарламента. И все участники Совете в четверг должны это знать. Это категорическое требование с нашей стороны.

Euronews: Похоже, Ангеле Меркель и стране-председателю ЕС Германии придётся разобраться с этим. Так где решение? Я не вижу, где можно найти компромисс.

Вебер: Это сложно, да, вы правы, потому что на данный момент у нас на столе очень жёсткие документы из Венгрии и Польши. Да, немецкое председательство несёт ответственность за ведение переговоров. Ангела Меркель очень опытна, и ей также доверяют многие члены Совета. Так что у неё есть хороший шанс найти компромисс.

Euronews: Похоже, по-прежнему в Евросоюзе нет скоординированного подхода к проблеме коронавируса. Разные страны по-прежнему занимаются своими делами, закрывая границы, вводя разные режимы тестирования и карантина. Похоже, в ЕС не хватает координации по вопросу международных поездок.

Вебер: Что ж, вы правы, мы могли бы действовать лучше. И поэтому я очень приветствую предложение Еврокомиссии по созданию в ЕС Союза здравоохранения. И хотя создание вакцины — это большой успех, нам всем вместе ещё нужно закупить необходимое количество доз вакцины для наших граждан на рынках. В равной степени каждый европеец имеет право на одинаковый доступ к этой новой вакцине. Мы уже видим свет в конце туннеля, есть надежда, что мы дадим бой коронавирусу. Кое-то уже налаживается. Но вы правы, нужно многие улучшить».