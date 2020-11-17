"Английское Божоле"

Виноградник в центральной Англии создал вино, которое сравнивают с французским Божоле. Графство Херефордшир - это, пожалуй, последнее место, где вы ожидали встретить последователей виноделов региона Бургундия. Местный производитель уже подписал контракт по продаже своего вина с сетью супермаркетов высокого класса. Отчасти роль в этом сыграло повышение летних температур.

Повышение летних температур пошло на пользу британским виноградникам, это способствует и повышению урожайности.

"С изменением климата есть победители и проигравшие, но я думаю, что в целом мы будем окажемся в более выигрышной ситуации. в лучшем положении", - говорит винодед Саймон Дей.

Урожайность повышается за счет тепла: чем больше получают фрукты солнечного света, тем быстрее они созревают. И фермеры теперь могут попробовать что-то новое, поэксперименитировать с виноградом - раньше его в Великобритании выращивали редко. Винодельни не решались соревноваться с европейскими аналогами, а теперь перед ними открываются другие возможности.

Саймон Дей, винодел во втором поколении, надежды возлагает отнюдь не только на жаркое лето. Он биохимик, который путешествовал по миру, изучал методы изготовления вина во многих странах.

"Биохимия - это наука, которая помогает виноделам, она позволяет найти причины и выход, если что-то пойдёт не так. Но всё же главное, на что мы в нашем деле опираемся - обоняние и вкус".

Производство вина здесь отличается от традиционной техники карбонической мацерации, при которой настаивается виноградное сусло, после чего наступает брожение.

"Мы одни из очень немногих , получающих пользу от более раннего созревания, и нам действительно удаётся этого достичь", - говорит Саймон.

Результат - 2 500 бутылок из винограда, выращенного этим летом. По вкусу и качеству его сравнивают с французским Божоле.

Люк Ханрахан, Euronews:

"Темпы климатических изменений можно оценить на примере местных яблок и винограда. Их всегда выращивали на этой ферме в Херефордшире. Но виноград сейчас здесь созревает на три недели раньше, чем в былые времена: условия для винограда улучшаются - а вот для яблок ухудшаются".

Существуют исторические свидетельства того, что виноградную лозу здесь выращивали ещё в 1200 году, (в графстве нашли документы от тогдашнего епископа Херефорда), так что вино в Великобритании не новость. А вот сорт винограда Пино Нуар - тут стали выращивать впервые.

“С самого начала я почувствовал, что качество винограда получается отменное, - рассказывает Саймон. - В целом потепление климата принесёт пользу нашему региону, и в течение следующих нескольких десятилетий виноград будет расти все дальше и дальше на север. А вот в южной Европе придётся бороться с очень высоким уровнем сахара, чтобы сохранить качество вина из этого винограда".

В этом году Саймон Дей получил самое лучшее своё вино из винограда, выросшего жарким летом в северном полушарии. Сможет ли английское Божоле бросить когда-нибудь вызов и бургундскому?