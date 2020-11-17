Лачинский коридор разминирован

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. По нему открыто движение гражданского автотранспорта. Об этом сообщает Минобороны РФ. В зонах ответственности "север" и "юг" развернуты 12 постов для контроля режима прекращения огня. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

С места событий передает корреспондент Euronews Анелиз Борджес:

"Этот пятикилометровый коридор будут патрулировать российские силы. Они будут находиться в регионе в течении ближайших пяти лет после подписанного при посредничестве России договора о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией. Миротворцы уже начали устанавливать наблюдательные посты в этой области и местные жители говорят, что для них это знак того, что можно остаться, можно жить в безопасности. Вопрос, конечно, заключается в том, что произойдет когда этот контингент покинет территорию".