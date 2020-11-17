Голодавший евродепутат отстаивает свои бюджетные идеи

Депутат Европарламента Пьер Ларрутюро прекратил голодовку с требованием увеличить расходы из бюджета ЕС на борьбу с изменениями климата, здравоохранение и научные исследования. За 18 дней он похудел на 10 кг. Этот французский социал-демократ утверждает, что заручился широкой поддержкой общества и политических кругов. А увеличить поступления в общую казну он предлагает путем введения налога на финансовые транзакции:

«Лучшее решение - это налог на спекуляции, который принесет 57 млрд евро в год, - сказал Ларрутюро. - Парламент говорит, что не будет ждать, пока согласятся все депутаты. Парламент говорит: "мы пошлём вперед группу пионеров из стран, которые с этим согласны". Полгода назад я был в некотором роде единственным законодателем, кто требовал такого значительно увеличения ассигнований и фискальных поступлений. Я говорил, что нет необходимости в единогласной парламентской поддержке. Если так поступят всего 10 или 15 стран, мы не соберём 57 млрд в первый год, а лишь 30 или 40 млрд, но и это очень поможет больницам и очень поможет климату ».

Голодовка не ослабила решимости депутата, которому предстоит новая политическая битва. Ларрутюро будет добиваться того, чтобы его план утвердили в декабре главы государств и правительств ЕС. Между тем, в Европарламенте всё больше говорят о необходимости сотрудничества всех стран-членов при введении новых налогов.

"На прошлой неделе Европарламент и Евросовет заключили соглашение, в котором учтено моё предложение. Его одобрила Еврокомиссия, сказав, что юридический препятствий быть не должно, - продолжал француз. - " Не обязательно, чтобы весь Евросоюз гасил общий долг и финансировал расходы на климат и исследования. Это могут делать 10 или 15 стран".

Проблема восполнения бюджета ЕС стара, как сам Евросоюз. Проект закона о финансовых транзакциях ждёт своего утверждения уже 10 лет.