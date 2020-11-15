Создана крупнейшая зона свободной торговли

10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве.

Таким образом создана крупнейшая в мире зона свободной торговли. Соглашение приветсвовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш:

«Многостронний подход ставится под вопрос именно там, где он больше всего нужен. Я рассчитываю на ваше лидерство и решимость принять срочные меры, чтобы защитить наш общий дом».

В создаваемой зоне сободной торговли проживают примерно 2 млрд 200 млн человек; объем внутренней валовой продукции оценивается в 28 трлн долларов, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.

По заявлениям участников соглашения, они всё еще ожидают, что к ним присоединится Индия: ранее страна вышла из переговорного процесса из-за опасения негативного влияния отмены защитных тарифов на индийских производителей.