В столице Таиланда Бангкоке завершился расширенный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в котором также приняли участие Китай, Южная Корея и Япония.

Лидеры АСЕАН провели переговоры с Китаем по проекту кодекса поведения в Южно-Китайском море. По традиции, в качестве приглашённых гостей в саммите приняли участие главы государств и правительств стран тихоокеанского региона, не входящих в блок. 15 стран азиатско-тихоокеанского регионаЮ, включая Австралию и Новую Зеландию, достигли принципиального соглашения о подписании в 2020 г. договора о зоне свободной торговли, самой масштабной в истории. Из стран, участвовавших в переговорах о создании этой зоны, сдержанно к проекту отнеслась только Индия.

США были представлены помощником президента по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и министром торговли Уилбуром Россом. 7 из 10 лидеров АСЕАН проигнорировали встречу с американской делегацией, направив на неё своих министров иностранных дел.

Россию на саммите представлял премьер-министр Дмитрий Медведев, заявивший о необходимости объединить потенциал АСЕАН, стран Евразийского экономического союза и ШОС.