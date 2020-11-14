Индийцы зажгли рекордное количество огней на праздник Дивали

Индусы отмечают свой главный религиозный праздник - фестиваль огней Дивали. По традиции, тысячи паломников съехались в священный город Айодхья, расположенный на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш. Они зажгли 606 569 масляных светильников, которые горели на протяжении 45 минут.

Таким образом второй год подряд был поставлен рекорд Гинесса. В прошлом году представители книги рекордов насчитали 409 000 светильников. Для их подсчёта были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Айодхья считается местом рождения бога Рамы. Во время Дивали жители Айодхьи отмечают его триумфальное возвращение в город после 14 лет изгнания, описанное в эпосе «Рамаяна». В этом году в городе по решению верховного суда Индии в Айодхье началось строительства храма Рамы на месте снесенной в 1992 г. индуистскими радикалами мечети, построенной во времена Великих Моголов.

А в Лондоне художница Чила Кумари Бурман по случаю праздника украсила неоновыми огнями фасад Британской галереи Тейт. Инсталляция получила название «Вспоминая дивный новый мир».