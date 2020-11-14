Австрия возвращается к общенациональному карантину

Правительство Австрии снова вводит общенациональный карантин. Начиная со вторника выходить на улицу можно будет лишь по веским основаниям. Школы переходят на дистанционное обучение, закрываются предприятия сферы услуг и большинство магазинов.

Я настоятельно прошу вас в следующие четыре недели ни с кем не встречаться. Каждый новый социальный контакт — лишний. Себастьян Курц канцлер Австрии

О введении общенационального карантина было объявлено после публикаций об угрожающих темпах распространения коронавируса в Австрии. По словам директора центра микробиологии Венского Университета Михаэля Вагнера, теперь важно, чтобы санитарные меры соблюдались и действовали достаточно долго:

«За лето сложилось такое впечатление — я разговаривал со многими людьми, которые говорили: "COVID закончился". Большинство из них теперь понимает, что это была ошибка. Я надеюсь, мы не повторим эту ошибку. Либо мы признаём ошибки и учимся на них, либо мы обречены повторять этот цикл ослабления ограничений и новых локдаунов».

С начала пандемии в Австрии зарегистрированы почти 200 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки этот показатель вырос более чем на 7 тысяч. Это в несколько раз выше максимального официального уровня заболеваемости во время так называемой первой волны эпидемии в марте. Жертвами пандемии признаны более 1700 человек.