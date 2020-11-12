Во время таких бедствий, как пандемия, людям важно знать правду. Тогда они меньше боятся и паникуют. Вот почему Европейский парламент требует предавать гласности все факты о вакцине против коронавируса. Депутаты хотят знать, что именно написано в контрактах, которые Европейская комиссия заключает с фармацевтическими компаниями.

Во время дебатов в Брюсселе законодатели спрашивали представителей исполнительной власти, соблюдаются ли при этом стандартные юридические процедуры на европейской правовой базе, и кто понесёт ответственность, если прививки будут вызывать нежелательные эффекты.

«Комиссия говорит нам, что в правилах действий на случай возникновения проблем с вакциной никаких изменений на было. И я этому верю, - сказал французский либерал Паскаль Канфэн. - Но тогда должны быть опубликованы статьи контрактов, относящихся к вакцинам. Это бы всех обнадёжило и развеяло слухи о том, что лаборатории работают слишком быстро и хотят избежать юридической ответственности, если завтра возникнут проблемы".

Фармацевтические компании не хотят раскрывать все детали своих разработок и условия поставок продукции. Они добиваются гарантий того, чтобы в случае нанесения гражданам ущерба в ходе вакцинации страны-члены ЕС брали на себя часть компенсационных расходов.

Между тем эксперты опасаются, что недостаток прозрачности в этом вопросе может вызвать у граждан недоверие. Уже есть тревожные цифры. 20% бельгийцев и 30% испанцев не хотят быть привитыми от COVID-19.

"Я убежден, что прозрачность, честность и активное информирование граждан - это единственный путь вперед, единственный способ противостоять отрицанию важности вакцин и теориям заговора, - сказал Янис Натсис из Европейского альянса охраны здоровья. - Это единственный способ обеспечить или увеличить шансы на успешное внедрение этой продукции, этих вакцин».

Еврокомиссар по здравоохранению настаивает на том, что при использовании средств от коронавируса будет соблюдаться максимальная осторожность. При этом Стелла Кириакидес настаивает на сохранении заключенных сделок к секрете, поскольку переговоры с другими фармацевтическими компаниями продолжаются.