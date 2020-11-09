Евросоюз "зеркально" обложил пошлинами США

Дождавшись окончания выборов в Соединённых Штатов, чтобы не оказывать на них влияния, Брюссель перешёл в наступление в торговом конфликте с Вашингтоном. Евросоюз объявил в понедельник, что введёт пошлины на американский импорт в размере 4 млрд долларов в ответ на то, что США обложили европейские товары пошлинами на сумму 7,5 млрд долларов.

«Мы зеркально отражаем американский подход, - сказал еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. - Поскольку мы не желаем обострять этот спор, мы максимально копируем действия Соединённых Штатов. Помимо авиационных тарифов, мы введём также тарифы на сельскохозяйственные и промышленные товары".

Эта стратегия «око за око» начала применяться после того, как ЕС и США предъявили друг другу претензии по поводу предоставления субсидий американскому Boeing и европейскому Airbus. Каждая сторона обвиняет другую в нарушении правил торговли путём оказания государственной помощи своим самолётостроителям. В прошлом году Всемирная торговая организация вынесла решение в пользу США, а в прошлом месяце - в пользу ЕС, что и привело к взаимным пошлинам.

Старший научный сотрудник брюссельского института Bruegel рассматривает последний шаг ЕС как предупреждение следующей администрации Белого дома, а не как возмездие:

"Когда ЕС принимает решение о подобных мерах, он не вводит их с первого дня, - сказал Андре Сапир. – Мы не увидим завтра их осуществления. Эти меры будут постепенно вводиться через несколько месяцев. Это сигнал о том, что мы готовы действовать жёстко, если американцы не сядут с нами за стол переговоров".

Брюссельский аналитик считает, что сесть за стол переговоров с Джо Байденом будет легче, чем с Дональдом Трампом. Но по мнению Андре Сапира, маловероятно, чтобы новый президент полностью отменил всю торговую политику Трампа в пользу обновленного соглашения о свободной торговле, разработанного администрацией Барака Обамы.

"Хотя отношения между ЕС и США будут намного лучше, чем при президенте Трампе, никто не ожидает, что президент Байден, по крайней мере, в течение некоторого времени, начнёт или возобновит двусторонние торговые сделки с какой-либо отдельной страной ЕС или со всем Союзом".

Как только Джо Байден переедет в Белый дом, в общей повестке дня американо-европейского взаимодействия будут и другие экономические вопросы, такие как обложение налогами цифровых гигантов или торговое влияние Китая.