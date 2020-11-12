Монако открыло порт в Италии

Монако приветствует первые яхты в своём новом порту, только находится он не в самом княжестве, а в итальянской Вентимилье. Гавань, названная La Marina di Cala del Forte, сможет принимать более 170 судов в зависимости от их размеров. Её открытие в середине октября прошло сдержанно из-за пандемии и недавно пронёсшегося над Вентимильей шторма "Алекс", торжественную церемонию надеются провести летом будущего года.

"Все порты Монако абсолютно переполнены, нам нужны новые места определённых размеров в пределах 35 метров, - говорит глава компании, управляющей портами Монако, Алеко Кёссоглу. - Нам нужно было оперативно решить вопрос: найти такие места как можно ближе к Монако. Мы вложили в этот проект много денег, в том числе и 1,2 млн в скоростной шаттл с использованием революционных технологий. Он начнёт действовать в феврале и соединит два порта за 10 минут".

La Marina di Cala del Forte находится всего в 20 минутах езды от Монако. Здесь уже есть несколько сотен парковочных мест, а в апреле откроется торговый район. Жители итальянского города рады этому событию: для них порт открывает новые возможности.

"Для нас это нечто исключительное, - говорит Гаэтано Скуллино, мэр Вентимильи. - В Вентимилье никто и не предполагал, что у нас тут появится порт. Теперь это сбылось, он здесь. Это нечто феноменальное. Для Вентимильи это самая большая такая стройка со времён войны".

Стоительство порта обошлась княжеству в 112 млн евро. Около 40 судов будут зимовать в порту, - из-за коронавирусного кризиса это меньше, чем ожидалось. Самое престижное пространство стоимостью 14 млн евро, рассчитанное на 70-метровую яхту, пока не нашло покупателя.