Итальянские трюфели онлайн

На севере Италии в самом разгаре сезон сбора белых трюфелей. Из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений в Пьемонт в этом году не приедут любители деликатесных грибов.

"Но охота на трюфели подразумевает изоляцию в лесу", — говорит профессиональный сборщик Джованни Манчиеро, он также преподает в специальном университете для обучения собак, которые принимают участи в охоте.

"Охоту мы ведем в сельской местности, в полном уединении, вы можете встретить пару диких кабанов или оленя, в лесу нет людей, только животные, поэтому для нас ничего не изменилось", — объясняет Джованни.

Но многое изменилось для продавцов трюфелей. Так, ежегодная международная ярмарка в Альбе закрылась досрочно из-за введения новых санитарных мер в Италии. Организаторы предлагают принять участие в онлайн-дегустации под руководством эксперта. Участники такой дегустации получают трюфели по почте. "Какие-то жизненные ситуации невозможно упаковать и отправить по почте. Но трюфели, также как и почти все деликатесы — это совсем другое. Когда открываешь посылку с грибами, то комната наполняется их ароматом", — говорит участник дегустации Паоло Виццари.

Белые трюфели из Пьемонта — одна из самых дорогостоящих разновидностей и ценится за свой аромат и вкус. Магазин трюфелей Tartufi Morra в Альбе пустует, но число заказов онлайн выросло в 8 раз. Менеджер магазина Алессандро Бонино говорит: "Многие нам звонят, потому что были в магазине раньше, другие находят нас в интернете и обращаются к нам с вопросами. В день мы получаем около 40 запросов на покупку трюфелей, спрос в этом сегменте продаж повысился."

В прошлом году таких запросов было пять в неделю в период Рождества. Но в целом объем продаж в этом году снизился. Если бы покупателей было больше, то цена за килограмм белых трюфелей превысила бы нынешние три тысячи евро.