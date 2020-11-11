Танки во дворе

Тяжелый танк КВ-1, легкий Т-70 и легендарные Т-34. Все эти бронемашины стоят на участке пенсионера Александра Фролова, военного в отставке. На восстановление танков Второй мировой войны он не жалеет сил и времени. Сейчас это частный музей, расположенный в селе Подмаслово Орловской области. Всего несколько лет назад будущие экспонаты представляли собой груду металлолома.

Александр Фролов, основатель музея: "Я танкист-инженер, знаю, что, как и отчего. Поэтому все доставлялось сюда, и здесь я создал танкоремонтную бригаду из четырех местных жителей, обучил их и за пять лет мы стали профессионалами по сборке фронтового вооружения".

Помимо тяжелой техники, в музее находятся более трехсот экспонатов: оружие, обмундирование, каски и другие предметы, найденные поисковиками. Фролов надеется, что все это сохранится для будущих поколений.

Александр Фролов, основатель музея: "Здесь человек впервые прикасается к войне в прямом смысле этого слова: рукой к пробоинам в танках... Разбитые каски, орудия, башни... Какая была война ужасная и кровопролитная. Только здесь это ощущаешь".

Музей в Подмаслово открыт для всех желающих. Александр Фролов, а он также автор книг о Великой Отечественной войне, хотел бы, чтобы его танки и другие экспонаты смогли увидеть жители больших городов.