Вторая волна коронавируса: что происходит в Москве и регионах?

В России за сутки от коронавируса скончались 432 человека - это самое большое число подтвержденных летальных исходов за все время распространения COVID-19 в стране. Предыдущий антирекорд составил 370 смертей.

Рост числа выявлений новой коронавирусной инфекции растет больше недели, 6 ноября он достиг планки в 20 тыс., в понедельник, 9 ноября, превысил отметку в 21 тыс. случаев. За последние сутки в России выявили 19 тыс. 851 новых случаев заражения. По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве, где в среду количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составило 4 тыс. 477. 73 человека скончались.

Всего в России ъзарегистрировано 1 млн. 836 тыс. 960 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии умерли 31 тыс. 593 человека, были выписаны по выздоровлению 1 млн 370 тыс. 695 человек, в том числе 18 тыс. 616 - за последние сутки.

Тяжелая ситуация в регионах

Пациенты на очереди к врачу. AP Photo

По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости COVID-19 продлится минимум 7-10 дней, и о пике говорить преждевременно. "Ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх",- сказала замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная во вторник.

По ее словам, рост будет продолжаться "в основном за счет регионов". Из-за того, что ситуация в разных частях России разная, "сроки роста в отдельных региона могут колебаться в пределах 2-3 недель". Пшеничная напомнила, что обычно с приходом устойчивых отрицательных температур циркуляция респираторных вирусов становится менее активной. "Но вирус SARS-CoV2 новый, и как на него повлияют низкие температуры, сказать сложно",- сказала эпидемиолог.

По ее мнению, "делать более детальные и долгосрочные прогнозы невозможно, так как на развитие эпидемиологического процесса влияет целый комплекс факторов". "Это и соблюдение рекомендаций по профилактике, и погодные условия, которые влияют на снижение сопротивляемости организма к инфекциям, и сезонный рост заболеваемости другими респираторными инфекциями",- пояснила Пшеничная.

С 28 октября в России ввели всеобщий масочный режим. Россияне обязаны носить маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, на парковках и в лифтах. Также Роспотребнадзор приостановил работу развлекательных заведений и заведений общепита с 23:00 до 06:00 и обязал усилить режим дезинфекции в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

Регионам также рекомендовано, исходя из санитарной обстановки, вводить ограничения на ночную работу кафе, ресторанов, баров и клубов.

Так, в Санкт-Петербурге любые мероприятия численностью свыше 50 человек в Петербурге с 14 ноября по 15 января будут требовать согласования со Смольным. В городе приостанавливается работа кружков, секций и клубов, за исключением спортивных и образовательных программ.

Залы разрешено наполнять не более чем наполовину, исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты "в большем количестве".

Предпринимателей обязуют перевести работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы. "Исключение составляют педагогические работники, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации", - отмечается в тексте документа, опубликованного на сайте Смольного.

Для пожилых людей вводится режим самоизоляции. Граждане старше 65 лет смогут посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор, гулять и заниматься спортом.

Москва ужесточает меры

Дезинфекция поезда метро в Москве. Pavel Golovkin/AP

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие недели в столице ожидается ухудшение ситуации. По его словам, еще неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне.

"Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября, было выявлено 6897 случаев заболевания - антирекорд за весь период пандемии, - отметил он. - В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации".

В связи с этим в Москве вводятся ряд дополнительных ограничений. Так, Министерство культуры РФ обязало театры, концертные залы и кинотеатры сократить количество продаваемых билетов до 25% от заполняемости зала с 13 ноября по 15 января. Также временно приостанавливается проведение массовых мероприятий с участием зрителей.

В среду стало известно, что театрам и концертным залам разрешено допускать зрителей на мероприятие по ранее приобретенным билетам, даже в том случае, если количество проданных билетов превышает 25% от заполняемости.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%.

Из-за ограничения работы в ночное время рестораны и ночные клубы Москвы не будут работать в новогоднюю ночь. "Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря, но, к сожалению, в более скромном формате, и большинство ресторанов в новогоднюю ночь работать не будут, точнее не большинство, а, наверное, все, так как это ограничение с 23:00 до 6:00 распространяется на все заведения общественного питания, клубы, дискотеки", - сказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Надежды на вакцину

Медработник вводит вакцину "Спутник V" пациенту. AP Photo

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Центр им. Гамалеи сообщил в среду, что что эффективность российской вакцины от коронавируса, "Спутник V", по итогам промежуточных данных пострегистрационных исследований оказалась сравнимой с вакциной фирмы Pfizer - 92%.

"В ходе исследований была проведена оценка эффективности среди более 16 тыс. добровольцев, через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтверждённых случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность "Спутник V" составила 92%", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере.

Ранее американская компания Pfizer заявила, что вакцина, разработанная ею и немецкой BioNTech, во время третьей фазы испытаний, в которой приняло участие 40 тыс. человек, показала более чем 90-процентную эффективность.

"Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины Sputnik V, делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель", - сказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Российское исследование проводилось на базе 29 медицинских центров, было вакцинировано более 20 000 добровольцев первой дозой вакцины и более 16 000 добровольцев первой и второй дозой вакцины. Непредвиденных нежелательных явлений выявлено не было, сообщают ученые.

Тем временем, оперштаб Алтайского края сообщил, что трое из 42 медиков в Алтайском крае, которым поставили вакцину "Спутник V", заразились коронавирусом. "По информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. В настоящее время она проходит клинические исследования в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран