Россия: маски и штрафы

В России вступило в силу требование обязательного ношения масок в общественных местах. Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предписала на всей территории страны обеспечить выполнение этого правила в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифта и в местах массового пребывания людей.

В Москве похожие меры действуют с мая. Прохожие на улицах столицы отзываются об этих ограничениях по-разному:

— Меры вводятся для обычных рабочих. Это новый налог на маски, налог на воздух. (Пресс-секретарь президента Дмитрий) Песков на своём дне рождения и все его гости были без масок: обнимались, танцевали, — и всё было в порядке.

— Я считаю, что это нормально для самозащиты. Всё правильно сделали, что ужесточили.

В России зарегистрированы более 1,5 миллионов заразившихся коронавирусом, жертвами пандемии признаны около 27 тысяч человек. За прошедшие сутки официальное число инфицированных увеличилось на 16 тысяч, свыше 340 заболевших умерли.