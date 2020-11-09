COVID-19: ВВС Франции подставляют плечо лионским медикам

Регион Овернь-Рона-Альпы, который "проскользил" по первой волне пандемии, вторая волна заражений захлестнула.

Несмотря на то, что именно здесь расположены знаменитые на всю Францию как качеством лечения и ухода, так и масштабностью, стационары, они очень быстро оказались загружены выше тех пределов, с которыми могут справиться медики.

Плечо подставили французские ВВС и военврачи: именно они взяли на себя эвакуацию тяжелых пациентов в другие части страны.

Рассказывает профессор Лоран Арго, заведующий отделением интенсивной терапии, Edouard Herriot Hospital: "Мы можем оказаться лицом к лицу с проблемой, которой боятся все реаниматологи: это выбор между пациентами. Между теми, у кого шансы выздороветь выше, и теми, у кого эти шансы с точки зрения клиницистов, ниже. Единственное, что позволяет избежать этой дилеммы - армейское решение и помощь со стороны военных".

Эвакуация планируется детально, как военная операция, для нее мобилизуются резервы и персонал. На ее проведение требуется согласие близких пациентов.

Профессор Арго заключает свой рассказ: "Им оно дается чуть легче, поскольку в любом случае все посещения таких больных запрещены. Но это в любом случае очень тяжело для родственников".

Анн-Клер Лукашевич, завотделением хирургической реанимации, де-факто работает волшебницей: она в буквальном смысле раздвигает стены, чтобы уместить в помещение своего отделения больше больных: "Тяжело. Во время первой волны и первого карантина пациентов было меньше, поскольку тогда правила были строже. Нынешний локдаун мягче, поэтому и заболевших, в том числе тяжелых, больше. И мы не прерываем срочные операции, связанных с другим болезнями, так что койки требуются постоянно".

Есть еще один НЗ для стационара: это призыв медиков-резервистов. Эта медсестра служила в армии. Ей пришлось постигать новые навыки буквально на ходу: "Здесь не хватает ни персонала, ни коек для выхаживания тяжелых пациентов. Сейчас все уже поняли, что означает оптимизация больничной системы, которая заключается в ликвидации, как казалось раньше, лишних палат. Обучение не может идти в таком темпе - напряжение и неопытность в результате может отразиться и на медсестрах, и на тех, за кем она ухаживают. Мы обязаны обеспечивать всех пациентов одинаковым уровнем ухода и лечения, и, к сожалению, порой приходится признавать, что это не всегда так".

Из Лиона сообщает журналист Euronews Гийом Пети: "На пике второй волны армейскими бортами из региона Овернь-Рона-Альпы власти намерены эвакуировать не менее 200 пациентов. Всего же во Франции с начала эпидемии и по сегодняшний день насчитывается почти 1 млн 800 тысяч вирусоносителей, а число скончавшихся от COVID-19 приближается к 40 с половиной тысячам человек".