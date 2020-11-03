В Европе число заболевших COVID-19 достигло 11 млн

В Европе во вторник число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло в общей сложности 11 млн . Карантинный режим с этой недели действует в таких странах как Бельгия, Германия, Ирландия, Нидерланды и Франция.

В ответ на жалобы хозяев закрытых магазинов французский министр по делам малого и среднего предпринимательства Ален Гизе пообещал оказать пострадавшим помощь:

«У нас много мелких торговцев и это хорошо. Я понимаю, что сейчас им сложно, и что многие из них задаются вопросами. Никто не собирается им вредить. Все они без исключения понесли финансовые потери, выполняя обязательные для них предписания. Я знаю об этом и хочу до нести до них, что мы их поддерживаем. И не только морально, но и финансово. Мы будем обсуждать с их представителями то, что мы еще можем сделать, чтобы, соблюдая санитарные нормы, позволить им возобновить деятельность».

В Греции на две недели закрыты все рестораны, бары, кафе, кинотеатры и спортивные залы. С полуночи до 5 часов утра на всей территории страны будет действовать комендантский час.

Во вторник к странам с введенным карантином присоединилась Швейцария. Здесь также закрываются предприятия общественного питания и питейные заведения. Людей призывают работать на удалёнке во всех случаях, когда это технологически возможно.

В России наибольшее число больных по-прежнему регистрируется в Москве, число заболевших продолжает расти и в регионах. Но правительство пока не планирует вводить новый карантин. Ожидается, что массовая вакцинация от коронавируса станет возможна уже к концу этого года.