Битва за Сенат: фронт в Джорджии

Вопрос о контроле над Сенатом решится в США не раньше января - битва здесь идёт не менее ожесточённая, чем за Белый дом.

Кандидаты на два сенаторских кресла в штате Джорджия идут ноздря в ноздрю, победителя определить практически невозможно, а от исхода этой борьбы зависит преимущество в Верхней палате Конгресса республиканцев или демократов. Если же 100 мест распределятся ровно поровну - 50 на 50, то решающий голос при принятии решений будет иметь вице-президент Камала Харрис.

В выборы в Джорджии партии вкладывают сейчас свои основные средства и усилия.

"Когда у вас есть контроль над Сенатом, то это дает вам контроль над ключевыми комитетами, над утверждениями чиновников. И это позволяет, если вы президент, а сенат находится под контролем вашей партии, держать под контролем весь дом, вы можете доводить до конца свою повестку дня, А это сложно даже в случае контроля", - говорит Джонатан Кац, аналитик German Marshall Fund.

Сенат утверждает кандидатуры выскопоставленных чиновников от членов Верховного суда до послов США и госсекретаря. Также сенаторы утверждают бюджет и имеют право блокировать законы, которые им не нравятся.

Джек Пэррок, Euronews:

"Свои места избранные в Верхнюю палату сохраняют в течение 6 лет, при этом каждые 2 года 1/3 органа переизбирается. Председательствует в Сенате вице-президент США, но он может участвовать в голосовании лишь в тех случаях, когда голоса делятся поровну".

Дональд Трамп на протяжении своего первого срока работал с республиканским Сенатом. Джо Байден впервые получил место в Сенате в 1972 году и хорошо знает палату.

Дэн Скандлинг, консультант APCO Worldwide, говорит:

"Джо Байден чуть ли не пожизненный сенатор: у него с Сенатом отношения длиной в целую жизнь. Он хорошо знает Митча МакКоннелла, лидера сенатского большинства, который состоит в Республиканской партии. Так что, я думаю, мы увидим, как стороны попытаются работать вместе. Но думаю, пока ещё рано прогнозировать, как именно будут развиваться события. По некоторым вопросам они будут работать вместе - а по другим не будут сотрудничать. Республиканцы в Сенате будут действовать в рамках системы сдержек и противовесов при решении определённых вопросов".

Если же демократам удастся взять контроль над Сенатом, то у Джо Байдена будет гораздо больше свободы в продвижении своей политической программы.