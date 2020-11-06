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США

Битва за Сенат США может затянуться до января

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 Марика Димитриади
Битва за Сенат США может затянуться до января
Битва за Сенат США может затянуться до января   -   Авторское право  AP Photo
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Битва за американский Сенат может растянуться до января. Кандидат-республиканец от штата Джорджия Дэвид Пердью, по предварительным данным, набирает чуть менее 50% голосов, а это означает, что штат ждет второй тур выборов 5 января: по законам Джорджии, чтобы победитель определился в первом туре, ему нужно заручиться поддержкой более чем 50% избирателей.

У главного соперника Пердью демократа Джона Оссофа пока на 2% голосов меньше.

Выборы в Джорджии могут сыграть определяющую роль в том, кто будет контролировать верхнюю палату Конгресса в ближайшие годы - республиканцы или демократы.

Сейчас члены Республиканской партии занимают 53 кресла в сенате против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, Демпартии нужно еще четыре места. Если их кандидат Джо Байден обойдет Дональда Трампа на президентских выборах, демократам хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената станет вице-президент Камала Харрис.

Новый состав Сената должен быть приведен к присяге 3 января, то есть за два дня до возможного второго тура в Джорджии. По предварительным итогам выборов, у республиканцев в новом составе 48 мест, у демократов - 46, но еще не все штаты закончили подсчет бюллетеней.

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