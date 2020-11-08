Массовые задержания в Минске

Свыше 800 человек задержаны на антиправительственных акциях протеста в Беларуси. По данным правозащитного центра "Весна", большинство арестованы в Минске, в их числе — известные спортсмены и журналисты. Наблюдатели сообщают, что сотрудники правоохранительных органов в столице проводили точечные задержания в жесткой форме и митингующие не смогли собраться на массовый марш. Демонстрация в Минске вылилась в протест разрозненных групп общей численностью несколько тысяч человек. До начала марша в городе были закрыты девять станций метро.

Акции протеста в стране не прекращаются с момента проведения президентских выборов в августе. На днях Евросоюз ввел санкции против президента Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных белорусских чиновников. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. На фоне происходящего Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции, по его словам, он готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти