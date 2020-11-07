Опера на карантине

Ожидавшееся седьмого декабря открытие сезона в Ла Скала отменяется из-за вспышки коронавирусной инфекции среди музыкантов и певцов. Об этом сообщила администрация знаменитого миланского оперного театра.

Проблема выживания вновь встала перед деятелями искусства по всей Европе. Во Франции, где вернулись к строгим карантинным мерам и изоляции, пытаются сохранить оркестры, организуя им записи в условиях соблюдения необходимых ограничений. Но это нелёгкая задача.

Оливье Ломбарди, генеральный администратор Национальной оперы Бордо:

"Духовые инструменты находятся на расстоянии двух метров друг от друга, и это очень сложно для музыкантов, потому что для игры в ансамбле нужно очень хорошо слышать и слушать друг друга. А дистанция в два метра требует от них особой концентрации и напряжения. Все струнники должны быть в масках, даже во время концерта, и это особенно трудно для скрипачей и альтистов. Всё это очень тяжело и физически".

Но любовь к музыке и желание заниматься любимым делом преодолевает все трудности: Национальная опера Бордо за закрытыми дверями записала на компакт-диск оперу Клода Дебюссии "Пеллеас и Мелизанда", которая была снята с афиши из-за коронавирусного кризиса.

Станислас де Барбейрак, тенор:

"Я думаю, что это хороший компромисс - так у нас есть возможность репетировать и представлять новые произведения даже в отсутствие публики, восполнять хотя бы частично этот недостаток живого искусства и взаимодействия с людьми, предлагая им либо запись, либо стриминг, либо компактные диски для последующего просмотра. Это далеко не идеальное решение, но в экстренной ситуации это уже хоть что-то".

Альтернативное решение, позволяющее артистам, музыкантам и певцам оставаться на сцене в ожидании того дня, когда в зал вернутся зрители.